Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался после игры с Нидерландами (1:2) на Евро-2024.

"Поскольку мы были самой молодой командой на турнире, мы не могли полагаться на опыт. Мы могли бы лучше действовать в определенные моменты.

Куман оценил выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024 – он назвал команду, с которой хочет сыграть в финале турнира

Болельщики из всех нейтральных стран начали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности. Мы должны это отстаивать.

Мы должны гордиться собой. Мы могли бы добиться большего, мы были очень близки к победе, но, к сожалению, такой футбол.

Я думаю, что мы входим в пятерку лучших сборных Европы", – цитирует Винченцо Монтеллу Marca.

Напомним, что Турция уступила Нидерландам (1:2) в четвертьфинале Евро-2024 и покинула турнир.

Нидерланды прорвались в полуфинал Евро-2024, удержав волевую победу над Турцией