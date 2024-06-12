"В принципе, сейчас у нас, по-прежнему, сильный состав. Я думаю, что нам немного не повезло: в прошлый раз было достаточно много травм, в частности у игроков, которые очень важны для сборной.

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Некоторые игроки стали на пять лет старше, чем в мой первый период, но также есть много хорошей молодежи: Симонс, Райндерс, Гертрейда, Гартман, Виффер, Схаутен, Верман и другие. Многие из этих ребят играют в Нидерландах и здесь выросли в футболистов национальной сборной.

Нынешний состав очень хороший. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Мы чувствуем, что у нас так же много хороших игроков. Если мы сможем создать правильную атмосферу при большой поддержке болельщиков, тогда Нидерланды проведут потрясающий турнир.

Хави Симонс – большой талант. Он прекрасно развивается. Иногда мы хотим слишком много и слишком быстро для таких молодых игроков. Нужно дать ему время, в том числе и в составе сборной. Это отличается от игры в клубе. Но именно такие игроки станут большими звездами, поскольку обладают выдающимися качествами и с юных лет играли на самом высоком уровне. Симонс играл против Реала в Лиге чемпионов. Замечательно, что у него уже есть подобный опыт", – рассказал Куман в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, что Нидерланды сыграют на групповом этапе Евро-2024 с Францией, Польшей и Австрией. Старт турнира состоится 14 июня.

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