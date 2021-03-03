"Пока только начало недели, поэтому нет такого активного обсуждения Динамо. Все постепенно. Завтра начнем втягиваться, поэтому, думаю, появится определенное нагнетание. Нам нужно постараться взять очки, которые очень нужны. И Динамо хотим немного притормозить.

Легионер Миная "нокаутировал" Милевского в матче с Олимпиком – видео неожиданного удара

Для Милевского эта игра действительно важна. Думаю, он очень хочет забить Динамо. Хотя я об этом еще в него не спрашивал", – отметил Нуриев в интервью "Футбол 24".

Отметим, противостояние Миная и Динамо состоится 7 марта, начало встречи в 14:00. Киевляне пока лидируют в чемпионате Украины с 4-очковым отрывом от Шахтера, а закарпатцы с 13 пунктами расположились на 12 месте.

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє