"Думаю, Месси и Роналду нам сейчас завидуют": одноклубник Милевского – о сохранении футбола в Беларуси

Хавбек Динамо Брест Элис Бакай поделился эмоциями от выступлений в чемпионате Беларуси, который "выживает" во время пандемии коронавируса.

"Это хорошо для тех, кто играет здесь, ведь теперь они знамениты. Думаю, что Месси и Роналду нам сейчас завидуют, только здесь вы можете играть в футбол.

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Впрочем, каждый раз, когда я заканчиваю тренировку, то стараюсь идти домой и оставаться там. Конечно, я также беспокоюсь, находиться на улице опасно", – признался Бакай в комментарии ВВС.

Напомним, почти все европейские чемпионаты более месяца находятся на вынужденной паузе, а в белорусском первенстве за это время успели сыграть 4 тура.

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