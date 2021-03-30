"Не знаю схемы, но Днепр должен баснословные деньги. Наверное, проще сделать его банкротом и никому ничего не отдавать. Непонятно, на что пошли деньги. Говорят, нашими деньгами рассчитались с людьми, которые строили стадион.

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Мне должны большую сумму. Но кто виноват? Днепра уже нет. Здесь двоякая ситуация. Многие говорят: "Буду судиться". С кем? С чем? Я им благодарен. Но проще что сделать: утопить команду и сделать СК Днепр-1 или как там в схеме происходит. Думаю, это схема Коломойского.

Начали говорить о судах. С кем судиться? Нет команды, нет президента. Это все пустые разговоры. Клуб прекратил существование. Кому должны были – должны просто успокоиться, находить новые команды и не беспокоиться по этому поводу", – сказал Мандюзк в эфире программы "Футбольный формат".

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