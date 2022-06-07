"Все как всегда. У меня еще год контракта. Всегда ходит много слухов. Меня уже увольняли много раз еженедельно, но чтобы попасть в такой клуб, как ПСЖ, ты должен быть отличным тренером. После полутора лет работы там, думаю, я один из лучших.

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Такой клуб, как ПСЖ, с ожиданиями, которые они имеют, продолжает получать опыт. Мы были в шаге от того, чтобы выбить Реал из Лиги чемпионов, но в конце концов они заслуживали победы. Я спокоен и наслаждаюсь отпуском. Нам, тренерам, нужно немного отключиться и подзарядиться", – приводит слова Почеттино Marca со ссылкой на Esport3.

Добавим, что уже заговорили о возможном увольнении аргентинца с должности наставника парижан. Заменить его может главный тренер Ниццы Кристоф Галтье.

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