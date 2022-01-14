"Я вижу, что все игроки снова рвутся в бой, все соскучились по тренировкам, по играм. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда поедем на сбор и будем тренироваться на хороших полях. Все ждут отлета в Турцию.

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Ищем спарринги с командами из разных стран, чтобы футболистам было интереснее. У нас не так много международных матчей, поэтому мы с удовольствием находим соперников из разных стран. Главное – хорошо подготовиться через те матчи, которые у нас есть. Думаю, десяти спаррингов вполне достаточно. На первом сборе у нас будет много контрольных матчей", – рассказал Вирт в комментарии телеканалу Футбол.

Добавим, что Верес завершил первую часть сезона на 9 месте, набрав 23 очка после 18 туров.

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