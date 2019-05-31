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"Думаю, что все позади", – Вербич рассказал о восстановлении после травмы

21:49 38 Читати українською
"Думаю, что все позади", – Вербич рассказал о восстановлении после травмы
Беньямин Вербич / Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич рассказал, что уже начал беговые упражнения после травмы.

"Чувствую себя с каждым днем ​​все лучше и лучше. Работаю не только над голеностопом, но еще и над общим тонусом тела. Занимаюсь на кардиотренажерах, делаю силовые упражнения. Но одно дело тренироваться в зале, другое – на поле.

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Сейчас уже понемногу бегаю на поле. Если не будет болевых ощущений, буду увеличивать нагрузку шаг за шагом. Но, думаю, что все позади.

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Очень тяжело морально во время травмы, когда ты не можешь играть и помогать команде. Уже сколько месяцев полноценно не тренировался. В Динамо такое впервые, когда я пропускаю столько игр. Хорошо, что меня поддерживают друзья, мои близкие", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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