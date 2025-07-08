– Можно ли сделать вывод из того, что ты остался в Чемпионшипе, то твоя первоочередная цель на ближайшее будущее попасть в АПЛ? По крайней мере у меня складывается именно такое впечатление.

– Действительно, так и есть, классную аналитику ты провел. Я считаю, что попасть в АПЛ – это цель большинства футболистов, потому что это лига номер один. И я не могу сказать, что она появилась у меня несколько месяцев назад. Эта цель преследует меня или я преследую ее, начиная с Динамо Чешские Будейовицы. И когда я был в Олимпике, я всегда мечтал играть в лучшей лиге мира.

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Поэтому шаг за шагом, я стараюсь становиться опытнее, лучше и ближе к ней. Меня еще ждет очень много работы, но я к этому готов. И я думаю, что Сток Сити является командой, которая поможет мне приблизиться к моей цели. Или достичь ее.

– Какая цель у Сток Сити на ближайший сезон?

– Я хотел бы ответить на этот вопрос пространно. Например, у меня был вызов помочь Плимуру остаться в Чемпионшипе. И я его принял. Это отличный опыт. Думаю, если бы мы этим составом и с этим тренером начали сезон, то не вылетели бы. Мы прошли лучшую команду Англии прошлого сезона в Кубке и уступили лучшей команде страны последних лет, но я ей забил гол.

Пришло время новых вызовов – попробовать вернуть Сток Сити на выше место, чем то, где они были последние годы. Не все у них складывалось гладко, это видит владелец, видит менеджмент, они заслуживают на высшие места. У клуба замечательные база и стадион, советую загуглить, это уровень АПЛ. Клуб стремится быть там. Я же буду делать все возможное, чтобы помочь команде достичь этой цели, ведь это и моя цель также.

Я не буду говорить громких слов, что цель выиграть Чемпионшип или что-то такое, поэтому скажу проще: мы хотим финишировать выше, чем в последние годы и не будем останавливаться в своей работе, – сказал Таловеров в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что контракт Максима Таловерова с "гончарами" рассчитан на три года. В прошлом сезоне он выступал за другой клуб Чемпионшипа – Плимут. Украинец провел за команду 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По итогам сезона 2024/25 "пилигримы" заняли 23-е место в чемпионате и вылетели в низший дивизион.

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