"Я бесспорно изменился, я усвоил некоторые вещи, которые изменил в Эвертоне. Люди развиваются – это, пожалуй, самое лучшее слово. Я всегда был очень открыт для того, чтобы слушать, смотреть, учиться и размышлять. И я, конечно, не тот человек, который сидит и говорит, что имеет ответы на все вопросы.

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Есть вещи, на которые я оглядываюсь назад, и мне кажется, что я, возможно, стал лучше и всегда будут вещи, в которых ты захочешь стать лучше. Результаты всегда будут зависеть от того, как я работаю здесь и как могу повлиять на игроков прямо сейчас. Думаю, что стал лучше.

Судя по моим разговорам с людьми, которые принимают решения и управляют клубом, все они действительно положительные. Они были очень интересны для меня. Сейчас у меня очень большой опыт работы в разных клубах. Долгое время я был в Челси, затем в Манчестер Сити в течение года, затем в Нью-Йорке. Я возглавлял Дерби, Челси, Эвертон, поэтому получил представление о том, что, по моему мнению, является клубом, который действительно имеет видение и который хочет двигаться вперед.

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Сейчас, конечно, мы находимся в положении, когда это часть процесса, и это отлично. Я готов сыграть свою роль в этом процессе, и я буду очень честен и открыт со всеми и тем, как это вижу. Я знаю клуб и думаю, что это положительно для меня, что сейчас вхожу в эту роль. Так что посмотрим", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.