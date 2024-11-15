"К сожалению, у сборной есть кадровые проблемы: то один футболист заболел, то другой, то травма. Тренеру приходится менять игроков как перчатки. В этой ситуации Сергей Ребров должен приглашать в ряды национальной команды ребят из разных команд – в частности, из Руха.

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Но ведь вопрос в том, насколько высок уровень того или иного игрока. Бывает, смотрю я на наших футболистов, как они держат мяч, продвигаются с ним, как выполняют передачи... Очень слабые ребята. Очень... Но ничего не поделаешь: нужно мириться с тем, что у нас есть.

На что может рассчитывать наша сборная в субботнем матче с Грузией? Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем. У грузин хорошая команда. Тем более, что они будут играть в Батуми. Украинцев там будет мало, ведь мы знаем, что в Грузии творится, этот российский след.

У сборной Украины не было зафиксировано ни одного поражения? Оно то так. Но нам повезло, когда мы победили грузинскую команду в октябре. Теперь же наш соперник будет играть на своем поле, где будет чувствовать себя комфортнее. К тому же в субботней игре в составе сборной Украины будут изменения. Но посмотрим", – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок сборных Грузии и Украины состоится 16 ноября в Батуми и стартует в 19:00 по киевскому времени.

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