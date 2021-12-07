"В группе Е Бенфика с 5 очками идет третьей и уже обеспечила себе еврокубковую весну. Но лиссабонцы борются за второе место и выход в плей-офф Лиги чемпионов с Барселоной, которая имеет 7 баллов в активе и игра в Мюнхене против Баварии. Перед матчем Лиги чемпионов на внутренней арене Бенфика проиграла Спортингу со счетом 1:3, а Динамо победило в поединке против Вереса (3:0).

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Киевлянам ничего не нужно, но они в последнее время неплохо выступают на внутренней арене. Команда показывает хороший футбол. Динамо более или менее стабильно выступает в чемпионате Украины. Но надо учитывать, что Бенфике нужна эта победа, нужны эти очки. Поэтому дома, в Лиссабоне, я думаю, Бенфика при своих трибунах постарается быстро, еще в первом тайме, сделать результат. Киевлянам будет очень сложно, потому что Бенфика – это такой специфический клуб. Лиссабонская команда дома играет очень серьезно. Будет тяжело Динамо в этом поединке.

Могут ли киевляне забить гол в Лиссабоне? Если отталкиваться от того, как они провели второй тайм с Баварией, то они должны забить. Потенциал есть, но позволит ли динамовцам Бенфика это сделать... Хотя у лиссабонцев есть свои погрешности и, я думаю, Луческу о них расскажет команде. Думаю, Динамо по силам забить в Португалии.

И почему бы киевлянам даже не замахнуться на какие-нибудь очки? Динамо должно забить и даже думаю, что может быть небольшая сенсация. Почему бы и нет? В Киеве с Бенфикой была равная игра, в которой обе команды могли как проиграть, так и победить", – рассказал Воробей в комментарии Sport.ua.

Поединок Бенфика – Динамо состоится 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

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