"Вчера утром я проснулся и в нашей группе в мессенджере нам сообщили, что я, Жуниор, Руся (Малиновский – прим. Футбол 24) и Ваня (Баштовой – прим. Футбол 24) сдали положительные тесты. Для меня это было сюрпризом, потому что месяц назад трое из нас уже переболели и я подумал, что это ошибка.

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На утро у нас была предматчевая тренировка и сначала нам запретили в ней участвовать. Но потом, посоветовавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был в тренировочной форме, но поступило сообщение, что власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке и мы в итоге сидели в номерах.

Сейчас мы не имеем права выходить из номера, я нахожусь в комнате, полностью изолирован. Еду мне ставят под дверь, я ее просто убираю в комнату и кушаю. Вот так все и происходит. До этого ребята с положительными тестами так же сидели в номерах и ни с кем не контактировали. Проблем с общением с партнерами нет, у нас есть много программ и мессенджеров. По телефону много писали, увидев мою фамилию в списке с положительными ПЦР-тестами. Я все же надеюсь и думаю, что это ошибка", – сказал Кривцов в комментарии Футбол News.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, "сине-желтых" отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

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