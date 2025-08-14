"Какое безумие! Это именно то слово, безумие... Должен сказать, что я очень счастлив. Не думаю, что мы заслуживали победу, потому что разница между Тоттенхэмом, который провел много тренировок, и нами, у которых их было всего 5, большая. Я думаю, это чудо.

Промах Теля в серии пенальти в видеообзоре матча ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2

Я счастлив, потому что сегодня, как всегда, наши болельщики поддерживали команду на протяжении всего матча, даже когда мы проигрывали 1:0, а потом 2:0. В конце концов, хотя я не думаю, что мы заслуживали победу, должен сказать, что я рад за всех игроков, и особенно за болельщиков.

Важно выиграть этот трофей, хотя мы бы предпочли отдохнуть и подумать о следующем сезоне. Было странно иметь такой короткий отпуск, но еще раз должен сказать, что я рад за своих игроков. Мы счастливы, мы чемпионы!" – приводит слова Луиса Энрике официальный сайт ПСЖ.

Напомним, парижане одолели Тоттенхэм лишь в серии пенальти (4:3). Основное время поединка завершилось ничьей 2:2, после чего сразу началась послематчевая лотерея.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2