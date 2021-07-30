Полузащитник ковалёвцев Вадим Милько верит, что его команде по силам одолеть казахский клуб.

"Мы немного смотрели второй матч, коротко. Думаю, будем их разбирать целенаправленно уже после матча с Металлистом 1925.

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Немного посмотрели, хорошая боевая команда. Они прошли хорошего соперника – Стяуа. Думаю, будет непросто.

Конечно, все ждут этих матчей. Но у нас следующая встреча – самая важная. Задача-минимум – хорошо сыграть с харьковчанами и добыть очки. А там уже будем двигаться от матча к матчу", – сказал Милько в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 5 и 12 августа. Накануне Украина потеряла первого представителя в этом турнире – Ворскла на своем поле уступила финскому КуПСу и прекратила борьбу в еврокубках.

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