"Несколько слов о том самом комментарии. Никогда мой матч не вызвал такой резонанс. И, если честно, я не был к этому готов. Как очевидные вещи могут восприниматься так, будто это тайна, которую все боятся сказать? Война длится уже более семи лет! То, что Россия является агрессором и оккупантом, не поддается сомнениям. Все понимают, чьи это были зеленые человечки, все понимают, почему на Востоке продолжается война.

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Почему я так начал свой репортаж? Чтобы снять давление. Думаете, это приятно комментировать домашний матч Спартака? Из студии в Киеве (лучше уточнить). Спорт же не вне политики... Лучший вариант, к которому я пришел – выразить четкую позицию, а затем просто делать свою работу: работать объективно, беспристрастно (хотя Рассказову, судя по всему, от меня слишком мало досталось). Это делалось не ради хайпа, легкой славы, упоминаний в СМИ и подписок в соцсетях. Я хочу прогрессировать и развиваться как комментатор, чтобы в информационном поле в дальнейшем отмечали именно мои профессиональные способности (надеюсь, в положительном русле).

Однако я подписываюсь под каждым сказанным мной словом перед началом игры Спартак – Лестер. Это очевидные для любого цивилизованного человека вещи. Не только я, каждый сознательный украинец хочет, чтобы в нашей стране наконец наступил мир. Но, к сожалению, есть сосед, который все никак не успокаивается. И спорт не должен его прославлять (поэтому Петсон Дака и забил в Москве четыре мяча).

P.S. Спасибо всем за поддержку. У меня все в порядке, готовлюсь к следующим матчам. И стараюсь структурировать мысли, потому что сегодня отвлекает слишком много факторов", – написал Лукьяненко в Instagram.

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