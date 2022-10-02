"Посмотрите на игроков, которые уже есть в Ливерпуле, в частности Луиса Диаса. Думаете, Мудрик уйдет в этот клуб играть? Я думаю, что это выдающийся молодой игрок. Ему всего 21, он молниеносный. Он просто берет мяч и скользит мимо игроков. И прежде чем вы это осознаете, он оказывается в штрафной и наносит удар.

Хет-трики Мудрика и Сикана в видеообзоре матча Металлист – Шахтер – 1:6

Он очень хорошо начал этот сезон. У меня была возможность наблюдать за ним несколько раз, поэтому меня не удивляет, что все эти команды наблюдают за ним (Ливерпуль, Арсенал, Эвертон и Брентфорд, – прим.). Но он хочет играть, чтобы сделать следующий шаг в своем развитии. Он не захочет переходить в Ливерпуль, чтобы просто сидеть на скамейке запасных", – приводит слова Хаттона FootballInsider.

Отметим, что Мудрик провел 6 матчей в текущем сезоне за Шахтер во всех соревнованиях, отличившихся 2 голами и 6 ассистами.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти