Дулуб: То, что сделал Михайличенко – это шоковая терапия

Экс-тренер Карпат и Черноморца, белорусский специалист Олег Дулуб, поделился мыслями относительно подготовки Динамо ко второй части сезона УПЛ.

"То, что сейчас сделал Михайличенко – это шоковая терапия. Когда он только пришел в команду и дал сборы по физической готовности, протестировал футболистов и пересмотрел их, я читал, что игроки были недовольны. Также, по имеющейся информации, зимние сборы прошли почти без мяча. Это очень сложно для игроков, ведь больше работы не только на физическую готовность, но и на психологическую подготовку.

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На самом деле весь выхлоп покажет время. Все равно своего добьется лишь тот, кто будет постоянно работать над собой. Не надо расслабляться никому: те, кто хорошо отработает в аренде, могут себя показать и вернуться сильнее.

Это на самом деле естественный процесс для большого клуба – под большие задачи нужен большой состав и конкуренция. Попадать будут не все, значит, кому-то придется доказывать и через аренду, и, возможно, через дубль", – сказал Дулуб в интервью изданию Sportarena.

Напомним, уже сегодня в 17:00 Динамо стартует во второй части сезона УПЛ – киевляне на своем поле принимать будут полтавскую Ворсклу.

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