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Дулуб стал главным тренером юношеской сборной Беларуси

14:36 18 Читати українською
Дулуб стал главным тренером юношеской сборной Беларуси
Олег Дулуб / фото: Е. Кравс

Экс-тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб продолжит тренерскую деятельность на родине.

Пресс-служба федерации футбола Беларуси сообщила, что новым главным тренером юношеской команды (U-19) стал Олег Дулуб.

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Экс-тренер Карпат и Черноморца подписал контракт, который рассчитан на один год. Отметим, под руководством Дулуба сборная Беларуси (U-19) выступит в квалификации юниорского чемпионата Европы УЕФА сезона 2019/20.

Последним местом работы специалиста был БАТЭ, который он покинул в июне 2018 года.

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