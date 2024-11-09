"Результат неожиданный. По предварительному анализу Динамо превосходило практически по всем показателям Ференцварош. По игре, конечно, наибольшее влияние на матч имело удаление защитника. Но это не критично для уровня Динамо, и первый тайм и его концовка это подтвердили. Были моменты, когда должны были сравнивать и даже выходить вперед.

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Только вот эта замена Буяльского, одного из самых креативных игроков, который может создать, что-то придумать в связке с тем же Шапаренко. Возможно надо было менять крайнего полузащитника – Кабаева или Волошина.

И еще Динамо просто тактически не разобралось с этим правым флангом соперника, куда приходило четыре игрока: Кади, второй нападающий с левого фланга, крайний защитник плюс опорник. А против них играло только двое: крайний защитник и крайний нападающий. Была ситуация 4 в 2, и с этим они не разобрались. Это стало основной проблемой.

Но я вам так скажу. Есть пословица, что загнанная в угол мышь превращается во льва. Сейчас у Динамо та ситуация в Лиге Европы, когда вроде бы все против. Напоминает ситуацию со сборной Украины, когда два матча проиграли на старте Лиги наций. Вот для Динамо все только начинается – им вполне по силам взять 9-10 очков. Вполне.

При этом надо помнить о национальном чемпионате. Потому что я удивился стартовому составу – мне казалось, что как и в матче с Ромой перед Классическим, мы увидим совсем другой состав. Возможно в три центральных защитника, потому что следующая игра у Динамо через два дня с Полесьем.

Общий уровень Динамо в этом сезоне сто процентов выше, чем тот, что команда показала в игре с Ференцварошем. Просто бывают такие матчи, когда в твои ворота залетает все, и ты с этим ничего сделать не можешь. Потому что даже при счете 0:1 Динамо создало моменты, чтобы развернуть игру в другую сторону. Главное – не опускать руки и двигаться дальше", – сказал Дулуб в комментарии Tribuna.

Напомним, разгром от Ференцвароша опустил Динамо на последнюю строчку турнирной таблицы Лиги Европы.

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