Главный тренер "горожан" Олег Дулуб поделился эмоциями от победы над Альянсом в 1/8 финала Кубка Украины. Интересно, что послематчевой комментарий наставник Львова давал на белорусском языке.

"Игра проходила под нашим контролем, забили хороший мяч. Имели много моментов, пожалуй, ни в одной игре столько не было, но не реализовали. Пропустили гол из-за своих ошибок.

Альянс – Львов – 1:1 (пен. 2:3) – видео голов и обзор матча

Довгий имел два хороших момента, не хватило успеха и мастерства. Никто не хотел проигрывать, это немного давило психологически и надо отдать должное Альянсу, очень хорошая команда. Это одна из самых лучших команд Первой лиги. Я не был уверен на 100%, что мы сегодня выигрываем", – сказал Дулуб в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, основное и дополнительное время между Алянсом и Львовом завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти больше повезло именно команде из УПЛ.

Львов вышел в четвертьфинал Кубка Украины, одолев Альянс в драматичной серии пенальти