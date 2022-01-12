Главный тренер Львова Олег Дулуб рассказал, как команда будет готовиться ко второй части сезона на зимних сборах.

"Два дня у нас будут тестирование и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, затем несколько выходных и второй сбор.

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На первом сборе будет пять спаррингов, на втором – пять-шесть", – рассказал Дулуб в комментариителеканалу Футбол.

К слову, Львов завершил первую часть сезона на 12 месте в чемпионате Украины, имея в активе 17 очков.

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