"Когда-то ФК Львов был инициатором "языкового скандала" в украинском футболе. Проблема была в том, что к тогдашнему тренеру львовян Виталию Шумскому арбитры обращались на русском языке и это получило немалую огласку. Сейчас ситуация изменилась в корне: арбитр матча с Ворсклой Денис Шурман все время вынужден был объяснять тренерскому штабу Львова свои решения.

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Причем, помощники Дулуба не подбирали слова. Особенно это касается тренера Александра Грановского, который орал на всех не только на русском языке, но и отборной нецензурной бранью.

Все это напряжение выплеснулось в мини-конфликт после финального свистка. Львовяне оскорбляли арбитров, обвиняли футболистов Ворсклы в не мужском поведении и ставили под сомнение закономерность своего поражения, объясняя его судейской предвзятостью. Но выяснить, были ли это эмоции, действительно ли Львов считает себя жертвой, по горячим следам не удалось, потому что Олег Дулуб банально проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, нарушив таким образом регламент.

Вот что бывает, когда клуб без четкой идеологии. Когда был Шумский – боролись за украинский язык, когда тренирует Дулуб – в ход идет брань на русском. Причем не от белоруса, а от его ассистентов-украинцев. Последовательность и ФК Львов – вещи несовместимые", – сообщает Telegram-канал "УПЛ жива".

Напомним, Львов минимально уступил Ворскле (0:1) и после 11-ти туров идет в турнирной таблице четырнадцатым с 6 очками.

Ворскла победила Львов благодаря дебютному голу Кравца в УПЛ – безвыигрышная серия "горожан" достигла шести матчей