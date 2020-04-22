Дулуб признался, почему покинул Черноморец

Бывший тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб сравнил чемпионаты Украины и Беларуси.

"Клюнул на то, что Лига чемпионов. Мне позвонил Капский (председатель правления БАТЭ – прим.), причем неожиданно, и задал лобовой вопрос. Я сказал, что не знаю и нужно разговаривать. Сели, поговорили. С ним было легко договариваться.

Черноморец вылетел из Высшей лиги из-за холеры, – откровенное признание экс-тренера "моряков"

Но если положить на две чаши весов украинскую Премьер-лигу и белорусскую Высшую лигу, то, конечно, украинская мощнее. Там уровень очень высокий. Очень хочется вернуться в украинскую Премьер-лигу. Там ты растешь как тренер. Другие условия. Более того, ты растешь там как легионер", – сказал Дулуб в комментарии программе "Стоп-кадр".

Напомним, 54-летний белорусский специалист в июне 2017 года ушел из Карпат по семейным обстоятельствам, однако уже в сентябре возглавил Черноморец. Потренировав одесситов менее трех месяцев Дулуб покинул Украину и в январе 2018-го стал руководителем БАТЭ.

"Мав запрошення від Динамо і Шахтаря": українець, який підкорив Бельгію задовго до Яремчука та Маліновського