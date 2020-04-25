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Дулуб признался, кто из футболистов его Черноморца мог бы усилить Динамо и Шахтер

17:49 17 Читати українською
Дулуб признался, кто из футболистов его Черноморца мог бы усилить Динамо и Шахтер
Олег Дулуб (в центре) и его Черноморец / Фото из открытых источников

Бывший тренер одесского Черноморца Олег Дулуб поразмыслил, кто из его подопечных мог бы помочь командам Михайличенко и Каштру.

"Навскидку назову Хобленко. Леша в то время стал очень много забивать. Он потом уехал в Польшу, а затем перебрался в Динамо Брест. Нужно отдать ему должное, в прошлом сезоне он был своего рода джокером. Брест с ним и без него – две разные команды. В этом сезоне Динамо Брест не хватает скорости Алексея.

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А по потенциалу – наверное, Денис Васин мог бы играть. Кирилл Ковалец. Не знаю, как для Шахтера и Динамо, но при нормальном тренировочном процессе там почти все могли стать игроками выше среднего уровня, потому что ребята были очень хорошо подобраны", – рассказал бывший наставник одесситов Олег Дулуб в интервью изданию Football.ua.

Напомним, 54-летний белорусский специалист в июне 2017 года ушел из Карпат по семейным обстоятельствам, однако уже в сентябре возглавил Черноморец. Потренировав одесситов менее трех месяцев Дулуб покинул Украину и в январе 2018-го стал руководителем БАТЭ.

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Динамо Киев Динамо Киев Черноморец Черноморец Алексей Хобленко Алексей Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Олег Дулуб Олег Дулуб Денис Васин Денис Васин Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Шахтер Шахтер
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