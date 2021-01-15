"Вообще из украинских – Лобановский. То наследие, которое он оставил, оно даже процентов на десять не выработано. Когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что человек обогнал свое время лет на 40.

Дулуб мог возглавить Олимпик летом – специалист раскрыл причину сорванных переговоров

Если брать по нынешним тренерам – нравится, как работает Шевченко. У него нет опыта, но насколько правильно и грамотно все построено. Подбор тренерского штаба. Второй момент – не боится доверять молодым ребятам. Для меня было откровением, когда Карпаты взяли Матвиенко. Человек пришел из дубля Шахтера, поменял позицию, стал левым крайним защитником, а через месяц получил приглашение в сборную.

А у нас как раз была пропущенная игра с Олимпиком. Я про себя думаю: "Ну, нормально, съездит в сборную, покатается, вернется, как раз под этот матч с Олимпиком". Даже не наигрывали особо футболиста ему на замену. Идет день, два, три. Слежу за информацией – вроде в составе наигрывается. Думаю, ну все равно в Хорватию не возьмут. Смотрю – в Хорватию полетел. Выходит в старте. Человек, который месяц назад был в дубле Шахтера. Нужно иметь смелость, либо чуйку, как говорят тренеры.

Очень нравилось, как работал Ребров в Динамо, особенно в 2016 году. То, как была выстроена их игра. Нравится и то, как он работает сейчас в Ференцвароше. Смотрел матч с Динамо. Понятно, что по кадрам потенциал у Реброва был ниже, но тактически он не уступил киевлянам.

Нравилась работа Михайленко с Днепром-1. Тоже видно – думающий, творческий тренер. И в последнее время, наверное, Скрипник, конечно. Человек приехал из Германии, выиграл чемпионат в Латвии, вернулся в Украину. Его Заря очень неплохо смотрелась, особенно на весеннем отрезке. В целом – тренерский потенциал у Украины довольно высокий", – цитирует Дулуба Tribuna.

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