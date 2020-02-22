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Дулуб назвал главные потери Динамо

14:10 132 Читати українською
Дулуб назвал главные потери Динамо
Олег Дулуб / ФК Черноморец

Белорусский тренер Олег Дулуб, в свое время успевший поработать с несколькими украинскими командами, высказался относительно игроков, которые могли бы принести пользу Динамо, однако по тем или иным причинам покинули киевский клуб.

"Все-таки, Денис Гармаш – главная потеря Динамо. При своем непростом характере это был лидер и вожак полузащиты. Очень важный игрок.

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И еще добавил бы Жерсона Родригеса! В прессе разное писали о его быте и взаимоотношениях с тренерами, но все-таки это разносторонний атакующий игрок, с которым можно работать для его развития. В конце концов, нужно понимать: аренда – это не означает конец. Это и педагогический, воспитательный момент тоже", – сказал Дулуб в интервью изданию Sportarena.

Напомним, оба вышеупомянутых игрока перешли в турецкое первенство на правах аренды: Гармаш выступает за Ризеспор, а Родригес защищает цвета Анкарагюджю.

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш Олег Дулуб Олег Дулуб Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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