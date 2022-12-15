"Дело в том, что, проводя трансферную политику, из восьми приглашенных футболистов семерых взяли из команд Первой лиги. В клубе мы разговаривали с руководством на эту тему, и я сказал, что бывают ситуации, когда просто не понимаешь силу команды. Это было именно тот случай.

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Тогда же речь шла о том, что мы можем как взлететь, так и упасть. Если говорить об осенней части сезона в целом, то Львов недобрал семь очков. Имели бы мы их – и на промежуточном этапе находились бы на третьем месте снизу.

Что меня, как тренера, на этом этапе огорчает и радует больше всего? Наверное, огорчает результат. Он хоть и не критичен, но есть такой, какой есть. А относительно того что радует, то если сравнить четыре команды, с которыми меня свела судьба – Карпаты, Черноморец и Львов (образца как прошлого, так и нынешнего сезонов), то как не парадоксально, а нынешний Львов уже немного другой. Мы потеряли всех лидеров и легионеров, однако качество игры радует", – сказал Дулуб в интервью UA-Football.

Напомним, на зимнюю паузу Львов ушел на последней строчке, имея в своем активе лишь 2 победы и 3 ничьих при 9 поражениях.

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