Главный тренер "горожан" Олег Дулуб прокомментировал фиаско своей команды в матче с подопечными Юрия Вирта (0:1).

"Готовились под контратаки. И просто одна позиционная ошибка игрока. Естественно, весь футбол построен на ошибках. Этого избежать практически невозможно. Ясно, что гол забит классно в контратаке. Будем работать над этим.

Верес – Львов – 1:0 – видео гола и обзор матча

Всегда очень трудно переламывать психологию футболистов, когда команда внизу турнирной таблицы. Наверное, это самое сложное для нас, что предстоит сделать в ближайшее время", – сказал Дулуб в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, после 7 туров УПЛ Львов продолжает идти последним – у подопечных Дулуба в пассиве 5 поражений и лишь 2 ничьи.

Верес минимально переиграл Львов в дебютном матче Дулуба во главе "горожан" в УПЛ