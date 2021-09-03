Белорус должен подписать соглашение со Львовом на этой неделе и уже неофициально начал работу с новым клубом, утверждает meta-ratings.

Львов договорился с Дулубом о сотрудничестве – контракт подпишут в ближайшее время

Отмечается, что в расположении команды отсутствует лишь Энес Махмутович, который находится в составе сборной Люксембурга. Во время паузы в чемпионате Львов запланировал спарринг против Карпат Галич.

Напомним, Львов остался без наставника 25 августа, когда пост главного тренера покинул Анатолий Бессмертный.

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