Дулуб – о скандальном матче с Мариуполем: "Игра была не за 6 очков, а за 9"
Главный тренер Львова Олег Дулуб остался доволен действиями своих подопечных в поединке 16-го тура УПЛ против азовцев (1:0).
"Очень тяжелый матч. Я бы сказал, что это была игра не за 6 очков, а за 9. Слишком много у нас таких матчей.
Скандальный эпизод с отмененным голом в видеообзоре матча Мариуполь – Львов
Настраивали ребят, что Мариуполь – очень непростая команда, которая в атаке играет организованно. В атаке у них играют хорошие парни. Думаю, ни одна команда Премьер-лиги не откажется от трио Кащук – Вьюнник – Топалов, а также Мишнева, поддерживающего их из глубины.
Мне очень понравилось, как мы играли, как держались все вместе. И одержали тяжелую победу. Не будем забывать, что в прошлом туре у нас была еще одна сложная игра с Зарей, в которой мы тоже победили. Плюс далекий переезд. Благодарен ребятам, что они выдержали и победили", – цитирует Дулуба официальный сайт Мариуполя.
Напомним, победа принесла Львову 16 очков и подняла на десятое место турнирной таблицы УПЛ, Мариуполь с 7 баллами продолжает оставаться последним.
Львов одержал минимальную победу над Мариуполем в скандальном матче с отменённым голом