"Очень тяжелый матч. Я бы сказал, что это была игра не за 6 очков, а за 9. Слишком много у нас таких матчей.

Скандальный эпизод с отмененным голом в видеообзоре матча Мариуполь – Львов

Настраивали ребят, что Мариуполь – очень непростая команда, которая в атаке играет организованно. В атаке у них играют хорошие парни. Думаю, ни одна команда Премьер-лиги не откажется от трио Кащук – Вьюнник – Топалов, а также Мишнева, поддерживающего их из глубины.

Мне очень понравилось, как мы играли, как держались все вместе. И одержали тяжелую победу. Не будем забывать, что в прошлом туре у нас была еще одна сложная игра с Зарей, в которой мы тоже победили. Плюс далекий переезд. Благодарен ребятам, что они выдержали и победили", – цитирует Дулуба официальный сайт Мариуполя.

Напомним, победа принесла Львову 16 очков и подняла на десятое место турнирной таблицы УПЛ, Мариуполь с 7 баллами продолжает оставаться последним.

Львов одержал минимальную победу над Мариуполем в скандальном матче с отменённым голом