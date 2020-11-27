Представители 9-ти команд составили символическую сборную игрового дня, сообщает официальный сайт УЕФА.

Герой Тоттенхэма, опальная звезда Арсенала и еще 2 игрока претендуют на титул игрока недели Лиги Европы

Лишь Тоттенхэм и Байер делегировали в команду двух игроков – Уинкса и Винисиуса, а также Демирбая и Вендела соответственно. В свою очередь венский Рапид, лондонский Арсенал, нидерландский ПСВ, Антверпен, Црвена Звезда, Наполи и загребское Динамо имеют по одному представителю. Полный состав команды: Ливакович – Гулам, Милунович, Сек, Вендел – Гакпо, Уинкс, Демирбай, Пепе – Винисиус, Кара.

Отметим, что 5-й тур группового этапа Лиги Европы состоится уже 3 декабря.

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