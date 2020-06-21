Дуэт экс-игроков сборной Англии покинет Бернли, – Daily Mail

Руководство английского Бернли решило расстаться с двумя опытными исполнителями еще до фактического завершения сезона 2019/20.

Вратарь Джо Харт и полузащитник Аарон Леннон покинут "кларетовых" 30 июня, сообщает Daily Mail.

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Оба бывших исполнителя сборной Англии проиграли конкуренцию в Бернли и больше не входят в планы тренерского штаба. Ветераны покинут клуб сразу после завершения действия контрактов – клуб не воспользуется возможностью подписать временные соглашения до конца сезона в АПЛ. Хавбек лично сообщил Бернли о желании уйти, а решение относительно голкипера приняли боссы ланкаширцев.

В нынешнем сезоне Джо Харт провел только 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. В свою очередь в активе Аарона Леннона 19 поединков в различных соревнованиях, в которых он оформил 1 ассист.

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