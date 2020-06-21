toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Дуэт экс-игроков сборной Англии покинет Бернли, – Daily Mail

11:27 - Читати українською
Дуэт экс-игроков сборной Англии покинет Бернли, – Daily Mail
Леннон и Харт (крайние справа) / Reuters

Руководство английского Бернли решило расстаться с двумя опытными исполнителями еще до фактического завершения сезона 2019/20.

Вратарь Джо Харт и полузащитник Аарон Леннон покинут "кларетовых" 30 июня, сообщает Daily Mail.

Селтик выбирает голкипера среди трех звезд чемпионата Англии, – СМИ

Оба бывших исполнителя сборной Англии проиграли конкуренцию в Бернли и больше не входят в планы тренерского штаба. Ветераны покинут клуб сразу после завершения действия контрактов – клуб не воспользуется возможностью подписать временные соглашения до конца сезона в АПЛ. Хавбек лично сообщил Бернли о желании уйти, а решение относительно голкипера приняли боссы ланкаширцев.

В нынешнем сезоне Джо Харт провел только 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. В свою очередь в активе Аарона Леннона 19 поединков в различных соревнованиях, в которых он оформил 1 ассист.

"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

blog_ava
Шевченко признался, почему привез кубок Лиги чемпионов к памятнику Лобановскому
07:30
242
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Англия Аарон Аарон Леннон Джо Джо Харт Бернли Бернли
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
Сельта
15:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук