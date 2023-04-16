Дуэт из Зари забрал индивидуальные награды по итогам 21 тура УПЛ
16 апреля 22:42 - Читати українською
Представители Зари больше всех поразили по итогам очередного уик-энда УПЛ.
завершено
55’ Назарий Русин
58’ Эдуардо Герреро
Артем Довбик 90+3’
55’ Назарий Русин
58’ Эдуардо Герреро
90+3’ Артем Довбик
Патрик ван Леувен получил награду лучшего тренера 21 тура, а Назария Русина признали лучшим среди игроков, сообщает сайт лиги.
Заря – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча с гениальными действиями Русина
Луганчане остановили СК Днепр-1, претендующий на чемпионство. Русин стал главным оружием ван Леувена против Кучера. Форвард забил сам и отдал результативную передачу на Герреро. Этого хватило для победы Зари со счетом 2:1.
Напомним, луганчане также принимают участие в борьбе за еврокубки, занимая третью строчку УПЛ.
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