Представители Зари больше всех поразили по итогам очередного уик-энда УПЛ.

Патрик ван Леувен получил награду лучшего тренера 21 тура, а Назария Русина признали лучшим среди игроков, сообщает сайт лиги.

Заря – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча с гениальными действиями Русина

Луганчане остановили СК Днепр-1, претендующий на чемпионство. Русин стал главным оружием ван Леувена против Кучера. Форвард забил сам и отдал результативную передачу на Герреро. Этого хватило для победы Зари со счетом 2:1.

Напомним, луганчане также принимают участие в борьбе за еврокубки, занимая третью строчку УПЛ.

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