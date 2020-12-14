Рух благодаря победе над СК Днепр-1 (4:1) на мажорной ноте завершил 2020 год.

Наставник львовян Иван Федык признан лучшим тренером 13 тура УПЛ, а хавбек Валерий Федорчук – лучшим игроком, сообщает сайт УПЛ.

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Победа над СК Днепр-1 стала для Руха первой на уровне УПЛ. Федорчук оформил дубль, который положил начало разгрому соперника. Полученные 3 очка позволили Руху покинуть зону вылета и вырваться на 12 место.

Добавим, что УПЛ идет на 2 месяца паузы, и следующий тур состоится только в середине февраля.

Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней