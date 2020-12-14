Дуэт из Руха забрал награды лучшего тренера и игрока 13 тура УПЛ
12:50 - Читати українською
Рух благодаря победе над СК Днепр-1 (4:1) на мажорной ноте завершил 2020 год.
завершено
36’ Валерий Федорчук
45+1’ Николай Кухаревич
86’ Юрий Климчук
Александр Сваток 85’
36’ Валерий Федорчук
45+1’ Николай Кухаревич
85’ Александр Сваток
86’ Юрий Климчук
Наставник львовян Иван Федык признан лучшим тренером 13 тура УПЛ, а хавбек Валерий Федорчук – лучшим игроком, сообщает сайт УПЛ.
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Победа над СК Днепр-1 стала для Руха первой на уровне УПЛ. Федорчук оформил дубль, который положил начало разгрому соперника. Полученные 3 очка позволили Руху покинуть зону вылета и вырваться на 12 место.
Добавим, что УПЛ идет на 2 месяца паузы, и следующий тур состоится только в середине февраля.
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