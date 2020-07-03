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Дуэт из Манчестера, "волки", "сорока" и лидер Саутгемптона – АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока месяца

3 июля 19:28 - Читати українською
Дуэт из Манчестера, "волки", "сорока" и лидер Саутгемптона – АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока месяца
Фернандеш и Марсьяль / Reuters

Английская Премьер-лига определила кандидатов на приз лучшему игроку июня. За приз поборются шесть исполнителей.

АПЛ обнародовала список претендентов на награду на своем официальном сайте.

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Приз могут получить: полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (3 мяча, 1 ассист), нападающий манкунианцев Антони Марсьяль (3 гола, 1 результативная передача), защитник Вулверхэмптона Конор Коуди (3 "сухих" поединка), форвард Вулвз Рауль Хименес (2 мячи), хавбек Ньюкасла Аллен Сен-Максимен (1 гол) и лидер атак Саутгемптона Дэнни Ингз (3 мяча, 1 ассист). Ни один из игроков Ливерпуля, который в июне досрочно оформил чемпионство, в перечень не попал.

Победитель номинации будет объявлен на следующей неделе.

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