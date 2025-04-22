Награда лучшему тренеру 25-го тура УПЛ досталась наставнику Колоса Руслану Костышину за победу ковалевцев над Шахтером, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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На награду также претендовали Юрий Вернидуб и Владислав Лупашко, которые заняли второе и третье места соответственно. Лучший игрок тура также является представителем Колоса – Владислав Велетень забил и отдал три ассиста, став главным героем встречи против Шахтера. В топ-5 претендентов попали Теди Цара, Андрей Ярмоленко, Игор Невеш и Бруниньо.

Символическая сборная 25-го тура УПЛ выглядит следующим образом: Паламарчук – Юрчец, Семенов, Романчук, Цуриков – Ррапай, Бруниньо, Твердохлеб – Ярмоленко, Невеш, Велетень.

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