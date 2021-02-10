Звезда Голливуда Райан Рейнольдс вместе с коллегой Робом Макелхенни официально приобрели скромный валлийский клуб, сообщает ВВС.

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Переговоры начались еще прошлым летом, однако оформить все бумаги удалось только сейчас. Ранее Рексэм принадлежал трасту болельщиков, которые почти единогласно (98%) проголосовали за продажу американцам. Рейнольдс и Макелхенни сразу заверили, что будут уважать традиции старейшего валлийского клуба и не будут делать резких движений для изменения бренда. Звездный дуэт пригласил в статусе консультанта бывшего исполнительного директора Ливерпуля Питера Мура.

Рейнольдс и Макелхенни официально стали владельцами Рексема в феврале, но не побоялись предоставить деньги на январское усиление состава. Очевидно, помогло – "красные драконы" не проигрывают 5 матчей подряд и занимают седьмую строчку Национальной Лиги, которая дает путевку в плей-офф за повышение в Лигу 2 (четвертый дивизион Англии).

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