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Дуэлунд восстановился после травмы – вынужденная пауза помогла хавбеку Динамо

22 апреля 23:50 2 Читати українською
Дуэлунд восстановился после травмы – вынужденная пауза помогла хавбеку Динамо
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд признался, что вынужденная пауза в чемпионате Украины пошла ему на пользу.

"Я пропустил последнюю игру перед карантином из-за травмы, поэтому можно сказать, что эта пауза возникла для меня вовремя. Сейчас я уже восстановился после повреждения.

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Мы общаемся и с Алексеем Михайличенко, и с остальными тренерами, нашим тренером по физподготовке. Например, Михайличенко звонил мне и спрашивал, как я себя чувствую, что у меня происходит. Очень приятно знать, что они беспокоятся о нас.

Сейчас от распространения коронавируса в стране зависит, когда мы сможем возобновить командные тренировки и продолжить сезон. Мы должны воспринимать эту ситуацию серьезно", – цитирует датчанина официальный сайт "бело-синих".

Напомним, Динамо подписало Дуэлунда летом 2018-го, но датчанин из-за постоянных травм не может завоевать место в старте. В сезоне 2019/20 хавбек сыграл лишь 161 минуту в официальных матчах.

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