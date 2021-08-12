"Сейчас у меня есть то, что мне нужно: роль обычного игрока с большой ответственностью как в нападении, так и в защите. Особенно в плане прессинга. Моя роль, вероятно, заключается в том, что я буду играть бокс-ту-бокс.

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Я становлюсь все лучше и уже отлично адаптировался в команде, поэтому состояние дел выглядит для меня хорошо. И да, мне теперь действительно нужно стать старым-добрым Миккелем – быть очень внимательным, участвовать в опасных моментах, забивать голы и делать результативные передачи, как это было в Митьюлланде", – цитирует Дуэлунда tipsbladet.

Напомним, Миккел Дуэлунд перебрался в Динамо летом 2018-го из Митьюлланда за 4 млн евро, но стать игроком основы не смог. Нынешний сезон датчанин проведет в составе новичка чемпионата Нидерландов – за Неймеген хавбек будет выступать на правах аренды с правом выкупа.

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