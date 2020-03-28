Дуэлунд убежден, что перенос Евро увеличил его шансы сыграть на турнире

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд надеется, что перенос чемпионата Европы на 2021 год позволит ему побороться за место в сборной Дании.

"Чемпионат Европы всегда будет в моем поле зрения. Если бы турнир был сыгран в 2020 году, я признаю, что у меня не было бы шансов попасть в команду. Но при всей сложности ситуации вокруг коронавируса, перенос чемпионата Европы – это хорошая новость для меня", – цитирует Дуэлунда Bold.

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К слову, Дуэлунд пока не дебютировал за национальную сборную Дании. В его активе 29 матчей за сборные U-19 и U-21. Хавбек перешел в Динамо из Митьюлланда летом 2018 года за 4 млн евро.

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