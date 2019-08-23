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Дуэлунд: У меня огромное желание играть за Динамо и доказать новому тренеру, что он может рассчитывать на меня

23 августа 23:51 18 Читати українською
Дуэлунд: У меня огромное желание играть за Динамо и доказать новому тренеру, что он может рассчитывать на меня
Миккель Дуэлунд / Фото официального сайта Динамо

Датский хавбек оценил свое состояние во время восстановления от очередного повреждения.

"В последние дни у меня были настоящие американские горки. Сначала мне сказали, что нужна операция, но теперь я счастлив, оказалось, что не нужна.

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Моя травма сложная для диагностики, первые обследования показали, что нужна операция. Но более глубокий осмотр специалистов из Дании и Германии позволил медицинской службе клуба определить более выгодную для меня модель лечения.

Я думаю, что исчерпал свою долю несчастных случаев и травм. У меня огромное желание играть за Динамо, доказать новому главному тренеру, что он может рассчитывать на меня", – сказал Дуелунд в комментарии bt.dk.

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Напомним, 22-летний датчанин пока не сыграл ни одного матча за Динамо в сезоне 2019/20.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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