Дуэлунд: У меня огромное желание играть за Динамо и доказать новому тренеру, что он может рассчитывать на меня

Датский хавбек оценил свое состояние во время восстановления от очередного повреждения.

"В последние дни у меня были настоящие американские горки. Сначала мне сказали, что нужна операция, но теперь я счастлив, оказалось, что не нужна.

Дуэлунд скоро вернется в расположение Динамо – операция не понадобится

Моя травма сложная для диагностики, первые обследования показали, что нужна операция. Но более глубокий осмотр специалистов из Дании и Германии позволил медицинской службе клуба определить более выгодную для меня модель лечения.

Я думаю, что исчерпал свою долю несчастных случаев и травм. У меня огромное желание играть за Динамо, доказать новому главному тренеру, что он может рассчитывать на меня", – сказал Дуелунд в комментарии bt.dk.

Демьяненко рассказал о преимуществах назначения Михайличенко в Динамо

Напомним, 22-летний датчанин пока не сыграл ни одного матча за Динамо в сезоне 2019/20.