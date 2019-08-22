Дуэлунд скоро вернется в расположение Динамо – операция не понадобится

Атакующий полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд может вернуться на поле быстрее, чем ожидалось. Травма 22-летнего датчанина не требует хирургического вмешательства.

Напомним, недавно Миккел Дуэлунд заявил, что пропустит еще несколько недель из-за необходимости операции. 22-летний датчанин из-за повреждения еще ни разу не попал в заявку Динамо в сезоне 2019/20.

Впрочем, по словам главного врача "бело-синих" Леонида Миронова, ситуация не является столь серьезной, а уже вскоре хавбек молодежной сборной Дании должен вернуться в Киев.

"Медицинская служба Динамо после тщательного осмотра Дуэлунда в Украине в Институте травматологии у ведущих специалистов в области его травмы была не удовлетворена результатами выводов наших врачей и решила проконсультироваться у ведущих европейских специалистов в области травмы стопы в Дании и Германии.

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После обследования специалисты сделали однозначный вывод, что Миккелю не нужна операция, а ему необходимо консервативное лечение и специальная физическая реабилитация в течение 12-14 дней. Медицинская служба Динамо с этим абсолютно согласилась. Принято решение отказаться от рекомендаций наших специалистов и прислушиваться к европейским, которые в один голос заявили, что в случае с Миккелем (а у него редкая травма большого пальца ноги) операция не нужна, наоборот – она ​​даже может навредить.

С разрешения президента клуба и по согласованию с главным тренером принято решение отпустить Дуэлунда на реабилитацию в Данию, где ему уже приходилось восстанавливаться у своего реабилитолога после перелома, который он получил в прошлом году. Работой его физиотерапевта мы очень довольны и рекомендовали руководству клуба, чтобы наш футболист прошел там полный курс специального восстановления.

4 сентября Миккел должен вернуться в Киев для контрольного тестирования", – цитирует Миронова официальный сайт Динамо.

Отметим, после 4-х туров УПЛ Динамо набрало 6 очков, но у киевлян еще есть игра в запасе против Мариуполя.

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