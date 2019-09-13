Дуэлунд: Шокирован новостью о разрыве контракта с Динамо

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал слухи о нежелании оставаться в киевском клубе.

"Желание покинуть Динамо? Это большая ложь. Я был поражен такой информацией. Для меня новость о разрыве контракта и недовольстве положением дел в клубе была очень странной, потому что я счастлив в Динамо.

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Да, меня угнетает моя травма и то, что не могу играть и помогать команде длительное время. Но я доволен тем, что я – игрок такого большого клуба, как Динамо и живу в Киеве", – рассказал Дуелунд в комментарии официальному сайту "бело-синих".

Напомним, ранее появились слухи о возможном уходе Вербича и Дуэлунда с Динамо, ведь игроки якобы недовольны новым главным тренером команды Алексеем Михайличенко. В киевском клубе уже успели опровергнуть эту информацию.

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