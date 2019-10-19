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Дуэлунд рассказал, кого из динамовцев больше всего опасаются в Копенгагене

08:26 99 Читати українською
Дуэлунд рассказал, кого из динамовцев больше всего опасаются в Копенгагене
Миккел Дуэлунд / Фото из открытых источников

Датский полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд рассказал, кому из игроков столичной команды постоянно передают привет в Копенгагене перед матчем Лиги Европы.

 

"Вербичи забил много за нас, он невероятно талантлив. Матч против Копенгагена – для него это тоже будет забавно. Я много летал между Киевом и Копенгагеном – меня постоянно люди из службы охраны просили передать Вербичу привет и, чтобы он не особенно старался в матче против Копенгагена. Я думаю, это будет классно для Копенгагена и самого Вербича, у него были хорошие матчи в их составе", – сказал Дуэлунд в комментарии изданию Tipsbladet.

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Напомним, Дуэлунд продолжает восстанавливаться от повреждения голеностопа, которое получил летом на предсезонных сборах. Впоследствии Миккели был прооперирован – ему удалили с ноги металлическую пластину, которую ставили после перелома ноги в декабре прошлого года. Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 года, но из-за череды травм пока не смог проявить себя в киевском клубе.

В Лиге Европы Динамо уже 24 октября будет принимать датский Копенгаген. Начало встречи в 22:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Беньямин Вербич Беньямин Вербич Динамо Киев - Копенгаген Копенгаген Копенгаген
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