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Дуэлунд прокомментировал возможный трансфер Динамо

21:01 52 Читати українською
Дуэлунд прокомментировал возможный трансфер Динамо
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо Киев

Датский полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд не планирует покидать киевский клуб.

"Не верьте всему, что читаете. Мое будущее в Киеве", - написал Дуэлунд на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, накануне СМИ сообщили о желании турецкого Трабзонспора усилиться 22-летним датчанином. Сам футболист вроде был не прочь сменить обстановку, а Динамо было готово рассмотреть вариант с арендой Дуэлунда, с правом первоочередного выкупа игрока.

К слову, Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 года из датского Митьюлланда за 4 млн евро. Контракт датчанина рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 2,4 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел за первую команду лишь 4 матча.

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Теги
Трансферы Турция Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Динамо Киев Динамо Киев Трабзонспор Трабзонспор
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