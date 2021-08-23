Атакующий хавбек Динамо Миккел Дуэлунд, который на правах аренды выступает за нидерландский Неймеген, попал в престижную компании.

Как известно, новичок чемпионата Нидерландов – Неймеген – во втором туре одержал дебютную домашнюю победу в Эредивизи над Зволле со счетом 2:0. Приятно, что к обоим голам команды приложил ногу полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд.

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Как следствие, 24-летний датчанин справедливо попал в сборную тура элитного дивизиона чемпионата Нидерландов.

Напомним, Дуелунд перебрался в Динамо летом 2018 гола из Митьюлланда за 4 млн евро, но стать игроком основы не смог. Нынешний сезон датчанин проводит в составе Неймегена на правах аренды с правом выкупа.

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