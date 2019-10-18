Дуэлунд: Планирую вернуться на поле во втором матче Динамо с Копенгагеном

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд надеется вернуться на поле в матче против своих соотечественников.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы я вернулся ко второму матчу с Копенгагеном. Это кажется нам возможным. Но я не хочу выбирать конкретную дату для своего возвращения, потому что делал это много раз, а потом чувствовал разочарование. Я хотел бы сыграть в этом матче, и пока мое участие в нем видится реальным, но давайте посмотрим, как будут обстоять дела на тренировках.

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Я также понял, что лучше больше времени посвятить восстановлению, чем выйти на поле на неделю раньше ради одного матча, а потом снова лечиться. Посмотрим, как будет вести себя моя лодыжка. Пока она хорошо реагирует на нагрузку. Думаю, скоро ситуация прояснится", – цитирует Дуелунда tipsbladet.dk.

Напомним, Дуелунд перешел в Динамо летом 2018-го, но из-за ряда травм пока не смог проявить себя в киевском клубе.

Отметим, что второй матч против Копенгагена в Лиге Европы Динамо проведет 7 ноября в столице Дании.

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