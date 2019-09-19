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Дуэлунд перенес операцию из-за рецидива травмы

08:56 62 Читати українською
Дуэлунд перенес операцию из-за рецидива травмы
Миккель Дуэлунд / фото: ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккели Дуелунд потерпел хирургического вмешательства из-за рецидива повреждения.

"Взгляд говорит, что это все – операция уже сделана. Больше никакого металла в ноге. Не могу дождаться, когда вернусь на поле в футболке Динамо", – поделился Дуэлунд в своем Instagram.

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Отметим, что скорее всего речь идет о металлическую пластину, которая была вставлена датчанину после повреждения голеностопа.

Добавим, что Дуелунд присоединился к Динамо в августе 2018 и провел за это время 15 матчей, отметившись голом и 2 ассистами.

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