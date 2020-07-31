Дуэлунд озвучил цель Динамо на старте сезона

"Я был в Дании, в своем родном Орхусе, навещал родителей, сестру, друзей – всю семью. Я даже не думал об отдыхе где-то на курорте. Важно было перезагрузиться ментально, набраться новых сил и посетить близких. С пандемией в нашей стране все более-менее под контролем. В ближайшее время некоторые ограничения собираются ослабить.

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Конечно, первый матч – прекрасная возможность начать воплощать задуманное с новым тренерским штабом! К тому же мы действующие обладатели Суперкубка и теперь должны защитить этот титул. В принципе, мы привыкли каждый год играть с Шахтером за трофей в самом начале сезона. Это неплохая мотивация подготовиться к первым играм лучше. Сейчас на это есть 20-25 дней, после которых мы должны будем показать, какого прогресса мы достигли за этот короткий срок. Это будет первой хорошей проверкой для нас", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Напомним, что накануне Мирча Луческу провел первую тренировку в Динамо. В занятии приняли участие 22 полевых игрока и четыре голкипера. В частности, занимались с первой командой трио исполнителей, которое провело прошлый сезон в аренде – Тымчик, Алибеков, Леднев.

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